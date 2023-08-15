Tavsiyemiz: Teklifin revize edilmesidir

Bu nasıl bir açıklamadır yahu. Çıkıp desene biz bu zammı kabul etmiyoruz. Bu zam oranı ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Böyle bir teklif asla kabul edilemez diye.

Neden bu kadar pısırık açıklamalar yapıyorsunuz. Yok arkadaş yok daha ilk haftadan belli oldu bunlarla olacak iş değil.

Bu kadar da olmaz yani. Yuh yazıklar olsun