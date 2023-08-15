Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 22:26
Tavsiyemiz: Teklifin revize edilmesidir

Bu nasıl bir açıklamadır yahu. Çıkıp desene biz bu zammı kabul etmiyoruz. Bu zam oranı ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Böyle bir teklif asla kabul edilemez diye.

Neden bu kadar pısırık açıklamalar yapıyorsunuz. Yok arkadaş yok daha ilk haftadan belli oldu bunlarla olacak iş değil.

Bu kadar da olmaz yani. Yuh yazıklar olsun


savcıı
Şube Müdürü
15 Ağustos 2023 22:39

Hala anlamadınız mı???

adam tarafi belliydi ki zaten tarafını secim oncesi ''ihanet mi edelim''diye açık açık söyledi

Bu adam bırak meydanlara çıkmayı sesini dahi yükseltip zam isteyecek bir karakterde değil.

Yav hukemetten biri kardeşim anlayın artık

Ayrıca memur sen üyelerinin önemli cogunlugu da sessiz sakin etliye sütlüye dokunmayanlar

Bizim okulda iki tane var vur ağzına ekmeğini al hayatta hakkını savunacak tipler değil

Velhasıl kelam enflasyon zammı dışında zam beklemiyorum

Bayram ikramiyesi

Yol yardımı

Yemek yardımı

İkramiye

Bunlardan birini alsın kendi yüzüme tukurucem.

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