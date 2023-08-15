Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 22:36
Malatya MEB Gene Yapacağını Yaptı

İlk defa yönetici atama ek puan açıklaması 14 ağustosa kadar yapılması gerekirken 15 ağustos saat 22:35 olmasına rağmen hala açıklayamadı. Bir seferde zamanında açıklama yapıp bizi şaşırtsanız Malatya ÖEB?

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