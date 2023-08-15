Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 22:36
Malatya MEB yönetici atama ek puanını açıklamadı

İlk defa yönetici atama ek puan açıklaması 14 ağustosa kadar yapılması gerekirken 15 ağustos saat 22:35 olmasına rağmen hala açıklayamadı. Bir seferde zamanında açıklama yapıp bizi şaşırtsanız Malatya ÖEB?


mhs44
Memur
15 Ağustos 2023 23:28

Yatacak yerleri yok. İş bilmez idarecilerın elinde kaldım


mhs44
Memur
15 Ağustos 2023 23:30

Kaldık. Kendi işleri oldu mu dakikasında olsun isterler


bilişim44
Aday Memur
16 Ağustos 2023 00:21

Cemaat işleri vardır arkadaşların zaman bulamadılar galiba


ALİYAS
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 07:18

Güncelll

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl dışı iptal hakkı ve İkinci İl dışı Atamasıİlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksınSendikaya üye olanlara para verildiğini öğrendim doğruluğu nedir?Kira yardımı hangi memurlara verilmeliHadi iyisiniz yineOcak ayı ek ders ücretiEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Aile yardımı en az üç bin lira olmaliTeklif edilen memur zam oranları2024 maaş tahmini

Sözlük

Elalem barikatı 2 bit pazarı 1 Nasıl olacak bu işler 3 Nükte program 1 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 1 Yeşil Pazar 1 sözlük bağımlılığı 5 nikolai aleksandrovich kozyrev 1 tumb 1 İçinden geleni söyle 4

Son Haberler

Kamyonlar durursa ekonomi dururCem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koyduAkseki'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyorDünya piyasaları üç başkente kilitlendiEngellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Editörün Seçimi

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Memursen üyeleri..Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?