Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ağustos 2023 22:54
Zabit katibi personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

beklemekten yorulduk. Adliyede çalışıp duyumu olan var mı acaba? katiplik için 3 ayrı pozisyona başvurdum. Sadece 1'inde yedeğe kaldım. diğerlerini beklemekten canımız çıktı.

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