Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Ağustos 2023 23:00
Yeni Doçentlik Kriterleri - Bilimsel Toplantı Şartları

Merhaba.

CPCI'de taranmayan bilimsel toplantılar için aranan "Diğer uluslararası/ulusal bilimsel toplantının düzenleme komitesinde kurum/tüzel kişilik/karar organı tarafından resmi olarak görevlendirilmiş üniversite/enstitü/bilimsel kurum/branş derneği akademisyen temsilcisi bulunması zorunludur." denmiş.

Bu durumda bir kongrede onursal başkan olarak kongreyi düzenleyen üniversitenin rektörünü yazmışlarsa bu şart sağlanıyor diyebilir miyiz? Ya da nasıl kontrol edebiliriz bu şartı?

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerAkademik zamAlan dışı yüksek lisansDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2023 Ekimde Çocuk Gelişimi Alanından Doçentliğe Başvuracakların Mağduriyeti2016 sonrası memur olanlara ilave bir derece verilmesi hakkında !Eğitim döneminde yıllık izinDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?Vakıf Üniversitelerinde Yarı Zamanlı Eğitmen Maaşları Ne Durumda?Doçentlikte Yeni Dönem: İşte yeni kriterler

Sözlük

vatansız 2 yetki devri 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 1 bit pazarı 1 türk sanat müziği 1 mütecanis 1 yengeç 1 tuzbiber stand-up 1 kürk mantolu madonna 1 Burçlara inanmak 3

Son Haberler

Bir avukat 1972 yılında yayımlanan bir 'meslek kuralına' bugün dava açabilir mi?16 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıAyaklarıyla direksiyonu kullanan sürücünün ehliyetine el konulduDenizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıAnkara'da iki kayınbiraderini öldüren kişi teslim oldu

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.