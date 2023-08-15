Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 23:30
Özlük dosyasını kaybetmem

İl dışı tayinim çıktı işlemleri hallettim ancak özlük dosyam kayıp ne olur bu durumda yenisi çıkartılabilir mi?


ibrahim98
Şube Müdürü
15 Ağustos 2023 23:54

İmkansıza yakın bir şey. Belgelerinin toplu olarak tutulduğu bir arşiv yok. Dijital sistemde kayıtlı olanların çıktısını alabilir ya da evde dosyanda tuttuğun belgeleri aslı gibidir yaptırarak fotokopisi koyabilirsin sadece. Yarın bir gün sıkıntı yaşamamak için ilçe meme okul müdürün hakkında bildirimde bulunmalısın ki elinde dosyanın akıbeti hakkında resmi belge bulunsun.


demir8121
Aday Memur
16 Ağustos 2023 00:08
Hiçbir sorun olmuyor benim dosyamda kayıptı yeni dosya açtılar zaten artık bütün belgeler mebbiste kayıtlı oluyor
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