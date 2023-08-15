Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ağustos 2023 23:38
Önceki İl Emirleri

arkadaşlar önceki yıllarda verilen il emirler tüm özür grubuna mı verildi yoksa sadece eş durumu için miydi

teşekkür ederim


juvems
Aday Memur
15 Ağustos 2023 23:45

Hepsine verildi hocam

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