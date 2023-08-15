Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Ağustos 2023 23:56
ÇAYKUR'A Atananlar İçin Bilgilendirme

2023/1 merkezi atamaları neticesinde Çaykur'a atanan arkadaşlarım merak ettikleri konularda çekinmeden sorabilirler. Herkese hayırlı olsun.

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