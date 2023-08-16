Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 00:34
Karaman merkezde acil kiralık ev lazım
Malatya dan karaman merkeze depremlerden dolayı güvenlik için ailemi taşıyacağım. Sabit ikamet açısından karaman merkezde acil kiralık ev lazım. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Emekli ikramiyesi Egm Fetö idari soruşturmaMesleği bırakmakPolisin maaşı Eski Emniyet müdürü Hüseyin NamalBeraat ve takipsizlik alıp, iade olmayı bekleyenler26 Nisan açığa alınanlarDerece kademe

Sözlük

padawan 1 ekşi sözlük 2 tumb 1 Elalem barikatı 4 Baalbek 1 tuzbiber stand-up 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 1 aşure 1 seyyanen zam 1 Zerengökçe 6

Son Haberler

Bir avukat 1972 yılında yayımlanan bir 'meslek kuralına' bugün dava açabilir mi?16 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıAyaklarıyla direksiyonu kullanan sürücünün ehliyetine el konulduDenizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıAnkara'da iki kayınbiraderini öldüren kişi teslim oldu

Editörün Seçimi

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Memursen üyeleri..Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?