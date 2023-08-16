Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 00:52
Görevlendirme ile başka okula gitmek. Yardım
Bu yıl da başka okula verecekler beni görevlendirmeyle. Yıpratıyor gerçekten. Ayrıca gittiğim okulda 21 saatten fazla ders veriyorlar. Ne yapmam lazım arkadaşlar..

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