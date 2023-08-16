Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 06:32
Ağustos enflasfonu

Sizce Ağustos enflasyonu kaç çıkar?


Berzeee
Aday Memur
16 Ağustos 2023 07:42
3,5 çıkar

Produss
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 07:51

6-8 arası çıkar


İbrahim5506
Memur
16 Ağustos 2023 08:55
4-5 gibi

Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 09:00
5.46 çıkar.
Toplam 4 mesaj

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