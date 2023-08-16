Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2023 07:45
memurların yıllık izinleri neden ilk 10 yıl 20, ilk 10 yıldan sonra 30 gün?

kim niye böyle kurallar koyuyor? sorunların/hataların/karmaşanın çoğu bu tür standart olmayan uygulamalardan kaynaklanıyor. sürekli işçinin izni farklı, memurun farklı, sözleşmeli yöneticinin farklı, asm personelinin farklı vb. ne bu karmaşa kardeşim? kamuda sürekli işleri zorlaştırmak/karmaşıklaştırmak için uğraşılıyor diye düşünüyorum. sabitle 20'ye, 25'e veya 30'a adı belli olsun. ne gerek var bunca farklılığa?


lDeimosl
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 08:08

Dünyanın çalışma standartlarına göre, ILO kriterlerine göre yani her konuda örneknaldığımız ülkelerde de yıllık izin kıdeme göre artar. Olması gereken normal bir uygulama.

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