Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 08:50
ZAM ORANI

Memurlara verilecek zam oranı her ay açıklanan enflasyonun yarım puan üzerinde olmalı. Bu şekilde olduğu taktirde memur alım gücüne kavuşur yoksa her zaman enflasyon oranında (O da ne kadar doğru meçhul) zam değil alım gücünü koruma anlamında zam verilmiş olur.

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