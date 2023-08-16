Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 09:01
Kader mahkumlari !!

İki yıllık sözleşme yapılacak 2025 sonuna kadar anlaşıldı ki 2025 sonun da öğretmen maaşı 50 bin TL bile olmayacak

Ama 2025 sonunda yoksulluk sınırı 90 /.100 bin TL arasında olacak gibi

Yoksulluk kader mi

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