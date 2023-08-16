Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2023 09:03
Para Puan

Temmuz ayında bedelli askerlik yaptım. Para puan hâlâ yatmadı. Acaba temmuzda ücretsiz izinde olduğum için sendika ücretlerinde olduğu gibi para puanda mı yatmayacak? Bilgisi olan yazabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Kadroya geçiş ve eş durumu tayiniAile diş hekimliği projesi ve röntgen2023/5 çkys2023/5Tıbbi sekreter var mı bişiy soracağım üst öğrenim ve auzef ile ilgiliOnemli GelişmeAcil4/B Sözleşmeli Personelin Rapor ParasıHastanede yer değişikliğiAse Maaş

Sözlük

gagavuz türkleri 2 hun 2 yengeç burcu kadını 2 bit pazarı 1 kıskanmak 1 wonder-mucize 1 mendebur 2 yetki devri 1 şu an çalan şarkı 4 Nankörlük gördükten sonra oluşan his 1

Son Haberler

Kamyonlar durursa ekonomi dururCem Gariboğlu'nun mezarı açılacak mı? Bakan Tunç noktayı koyduAkseki'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyorDünya piyasaları üç başkente kilitlendiEngellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Editörün Seçimi

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Memursen üyeleri..Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?