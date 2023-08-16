Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 09:25
Zam Dediğin!

Zam dediğin, benzine 3 ayda yapılan %97 zam gibi olur

Zam dediğin, motorine 3 ayda yapılan %100 zam gibi olur

Zam dediğin, Cep telefonu harcına yaplılan %876 zam gibi olur

Zam dediğin, kamuda Huzur Hakkı?na yapılan %150 zam gibi olur


fakir.adam
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 10:04

enflazyon farkıda zamdır.


cozayy
Aday Memur
16 Ağustos 2023 10:56

Enflasyon zammının, zam olabilmesi için geçmiş aydaki , enflasyon farklarının geriye dönük ödenmesi durumunda çalışana katkısı olabilir. Olması gereken, her ay bir önceki ay'ın enflasyon farkını ekleyerek maaş ödemesi yapılmasıdır. Ayrıca enflasyon farkı her ay ödense bile, çalışanın alım gücünü arttırmaz, alım gücünü asıl arttıracak zam taban ücrete yapılacak zam ve taban ücretlerinin işçilerde olduğu yükseltilmesidir. Ayrıca enflasyon hesabı gerçek piyasa verilerine göre, halkın mecburen kullanmak zorunda olduğu kalemler dikkate alınarak hesapladığında çıkan enflasyon oranı daha gerçekçi olur.


murat_326
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 10:57

Enflasyon farkı nerde görülmüş zam olduğu örnek verirmisin


death shot
Aday Memur
16 Ağustos 2023 11:33

sus cahil herif yandaş adama itiraz edip durma burada adam haklı

murat_326, 2 saat önce

Enflasyon farkı nerde görülmüş zam olduğu örnek verirmisin


arabaci72
Şef
16 Ağustos 2023 12:02

Bana göre memura ENAG enflasyonu+ %10 verilmesi daha mantıklıdır. Sendikalar TÜİK enflasyonuna göre

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