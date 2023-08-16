Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2023 09:26
Sozlesme feshi ve atanma

2022 kpss puanımla aılemden uzak bır yere saglık bakanlıgına hemsıre olarak atandım. Orda yapamadığım hemde aıleme yakın olsun dıye ıstajbula merkezi atamayla kadrolı atandım. Sınava kadar aılemın bulunduğu sehırdekı unı hastanesi alıma cıkacak ama cezam dolmamıs olacak. Üniversite hastanesi kadrolu oldugım ıcın sıkıntı olmayacagını söyledi ama emın olmak ıstıyorum. Bılen bırısı yardım edebılır mı

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