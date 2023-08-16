Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 09:27
TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ HK.

sizce bu görüşmelerde hangi sosyal haklar kazanılabilir herhangi bir umudunuz var mı zammın aşağı yukarı ne olacağı belli


murat_326
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 09:31

Kira olabilir bir ihtimal


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
16 Ağustos 2023 09:31

helal gıda sertifikası

eş ve çocuk yardımında küçük artışlar

başka da mali bir hak olmaz

belki kılık kıyafette biraz esneklik olur

sakaldaki karardan sonra

daha da önemli bir şey beklemiyorum


HC.2727
Aday Memur
16 Ağustos 2023 09:33

gelir vergisi sabitlenmez mi sizce


yeniüye.00
Aday Memur
16 Ağustos 2023 09:35

sendika aidati artışı


fakir.adam
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 09:59

sendika aidatı arddırılmalıdır. ama bize verilen 3 ayda 1 verilen deyil, her ay kesilen.


yellow2578
Memur
16 Ağustos 2023 10:07
Kesinlikle bir şey çıkmaz bknz geçmiş
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