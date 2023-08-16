Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 09:51
Geçici görevlendirme hakkında

Arkadaşlar merhaba öncelikle ikm olarak görev yapmaktayım geçici görevlendirme yazim geldi farklı bir ile. Sorum şu ne zamana kadar çalıştığım yerden ilişiği kesip yeni kuruma gidebilirim bir süresi var mıdır. Cevaplar için şimdiden teşekkürler.


ınfazk
Aday Memur
16 Ağustos 2023 10:39
Gelen yazıda herhangı bır tarıh yoksa önü açık ama çok uzatmamak gerek bende de aynı durum oldu 3 hafta sonrasında kesmiştim

Bahtsızik
Aday Memur
16 Ağustos 2023 10:44

Benimde düğünüm yakın 20 gün sonra kesmeyi düşünüyrm sorun olmaz değil mi

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