Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 09:53
Geçici görevlendirme hakkında

Arkadaşlar merhaba öncelikle geçici görevlendirme yazim geldi farklı bir ile. Sorum şu ne zamana kadar çalıştığım yerden ilişiği kesip yeni kuruma gidebilirim bir süresi var mıdır. Cevaplar için şimdiden teşekkürler.


cozayy
Aday Memur
16 Ağustos 2023 10:40

Mevcut kurumundan ayrılış yaptığın günü takip eden çalışma günü yeni kurumda işe başlamalısın, herhangi bir mühlet süresi yok. İl dışı il içi farketmez.


Bahtsızik
Aday Memur
16 Ağustos 2023 10:43

Düğüm tarihim yakın 20 gün snra kessem sorun olmaz değil mi


cozayy
Aday Memur
16 Ağustos 2023 11:00

Ayrılış yapacağınız kurum amiri ile görüşün bence en uygun tarihte ayrılışınızı yaparlar.

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