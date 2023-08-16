KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Ağustos 2023 10:25
Kültür turizm bakanlığı alımı hk
Merhaba, Kültür turizm Bakanlığı'nın en son alımında (86) kişi ilana başvuru yapmak istediğimizde kpss sınavı yılı ve puan ilana uyusmamaktadir diyor. Halbuki ilanda 2022 p3 min 60 puan şartı var. Başka hata alan var mı

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