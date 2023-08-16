Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 10:43
Polis Moral eğitim

Merhaba arkadaşlar bir sorum olacak bu Didim ve Ayvalık ta bulunan kamplara başvuru yapacağım büyük ihtimalle çıkmaz ama anne baba eş kabul ediliyor diye biliyorum peki kardeş kabul edilir mi


İktisatcı55
Aday Memur
16 Ağustos 2023 11:12

.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Emekli ikramiyesi Egm Fetö idari soruşturmaEski Emniyet müdürü Hüseyin NamalMesleği bırakmakPolisin maaşı 26 Nisan açığa alınanlarBeraat ve takipsizlik alıp, iade olmayı bekleyenlerEgm tarifesi TTELEKOM

Sözlük

Her şeye kulp bulma hastalığı 1 ikinci el otomobil 1 yengeç burcu kadını 2 herodot 3 şu an çalan şarkı 4 karaciğer yağlanması 1 mennonitler 1 tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 1 içip içip sözlüğe yazmak 5 Gabin 3

Son Haberler

'Büyüğünüz olarak tavsiyem mutlaka bir yabancı dil öğrenin yanınızda dursun'Rekabet Kurulunda sahibinden.com'un sözlü savunma toplantısı yapıldıMilli Eğitim Bakanı açıkladı... Liselere sınıf tekrarı geliyorDünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den bir üniversite yer alıyorAzerbaycanlı Zahra, Türkiye'de tıp okuma hayaline TR-YÖS'te 500 tam puan alarak kavuştu

Editörün Seçimi

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Memursen üyeleri..Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?