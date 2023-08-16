Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


16 Ağustos 2023 10:57
Ankara'da Konaklayacağım uygun bir yer

S.A Arkadaşlar Ankara'ya Sınav İçin gideceğim. Bir gece konaklayabileceğim uygun bir yer arıyorum , Sınav yeri Gazi Üniversitesi. Ankarayı bilen, tanıyan biri yardımcı olursa memnun olurum, şimdiden teşekkür ederim.


cozayy
Aday Memur
16 Ağustos 2023 10:58

Misafirhane, konukevi, öğretmenevi tarzı yerlere bakmalısınız.


havali-hoca
Aday Memur
16 Ağustos 2023 11:34
Diyanet evi
Toplam 2 mesaj

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