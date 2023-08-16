Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2023 11:05
Kadroya Geçiş sonrası derece-kademe neden hala hesaplanmadı?

Arkadaşlar iyi forumlar, GİH sınıfında çalışıyorum. Sağlık bakanlığı kadroya geçiş sonrası derece-kademesi halen hesaplanmayan var mı? Hala yeni işe girmiş memur derece kademesi ile maaş alıyoruz. Genel bir durum mu yoksa bizim hastanemiz ile ilgili bir durum mu acaba? Müdürlük bakanlık yapacak diyor, bakanlığa ise ulaşmak mümkün değil. Bu konuda bilgisi olan var mı?

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