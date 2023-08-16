Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 11:39
Kredi limitleri

Merhaba arkadaşlar kredi kartı limitim 150.000

Kredi sky limit 81.200 gözüküyor 2,89 oran var

Kredi kartı limitimi düşürürsem 81.200 yükselir mi?

2,89 dan çekmelimiyim?

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