Öğretmenler sürekli şikayetçi neden?

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya yükseldi.

Öğretmenlik mesleği, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biridir ve bu nedenle büyük bir sorumluluk taşır. Ancak, "istemeyen öğretmenlerin istifa etmesi gerektiği" fikri, sorunu yüzeysel bir şekilde ele alabilir. Eğitim sistemine adadığınız çabalarınızı ve özverinizi gösterin önce. Aylarca tatil yapıyorsunuz!

Halkın yarısı asgari ücret alıyor. Şükür biraz şükür, neredeyse üç katı maaş alıyor bir öğretmen. Yazık çok yazık. Çocuklarımızın eğitimi için bu kadar kendinizi yıpratmıyorsunuz.