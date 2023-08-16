Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 11:55
Öğretmenler sürekli şikayetçi neden?

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya yükseldi.

Öğretmenlik mesleği, toplumun geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biridir ve bu nedenle büyük bir sorumluluk taşır. Ancak, "istemeyen öğretmenlerin istifa etmesi gerektiği" fikri, sorunu yüzeysel bir şekilde ele alabilir. Eğitim sistemine adadığınız çabalarınızı ve özverinizi gösterin önce. Aylarca tatil yapıyorsunuz!

Halkın yarısı asgari ücret alıyor. Şükür biraz şükür, neredeyse üç katı maaş alıyor bir öğretmen. Yazık çok yazık. Çocuklarımızın eğitimi için bu kadar kendinizi yıpratmıyorsunuz.


anther
Şef
16 Ağustos 2023 11:58

şikayetçi olsalar grev yaparlar. bakın hekimlere nerdeyse her ay iş bırakıyorlar. hastalar mağdur oluyor. ben uzun yıllardır grev yapan öğretmen görmedim.


Braweheart01
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 12:03

Bu öğretmenlere özgü birşey değil tüm meslek gruplarında vardır öğretmenlerin sayısı 1 milyondan fazla şikayetleri sosyal medyada yazınca üst üste gelince böyle bir algı oluşturuyor.


AilenizinSendikacısı
16 Ağustos 2023 12:05

Memurun grev hakkı yoktur. Grev ile eylem arasındaki farkı öğren sonra fikir beyan et.

anther, 30 dk. önce

şikayetçi olsalar grev yaparlar. bakın hekimlere nerdeyse her ay iş bırakıyorlar. hastalar mağdur oluyor. ben uzun yıllardır grev yapan öğretmen görmedim.


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 12:12

Benim merak ettiğim konu siz ne iş yapıyorsunuz? Öncelikle kendi mesleğinizi yazmanız, mesleğiniz için kurumunuza ne gibi katkı sunduğunuzu, nasıl verimli çalıştığınızı örnek verseniz daha şık olur çünkü bu şekilde sanki şöyle anlaşılıyor, kendisinin kime ne katkısı var ki gelmiş bize hesap soruyor diye düşünebilir iyi niyetli olmayan ....


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
16 Ağustos 2023 12:13
Yalnız hocam 1/4 25 yıllık öğretmenimizin maaşı 25600 düzeltmek istedim

yldzhmt
Şef
16 Ağustos 2023 12:23

Sen ne is yapiyorsun. Onu soyle once.

Bir ogretmenin 1/4e gelmesi icin 20 yil calismasi gerekir.

Artik siniflarda milletin cocuguna soz gecirilmiyor. Yapilan is karsiliginda verilen ucret cok dusuk.

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