Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Ağustos 2023 12:37
Psikiyatri ve Muvazzaf Subaylık

Merhaba arkadaşlar. Geçmişte F41.2 Anksiyete Bozukluğu tanısıyla 1 yıl süresiyle Fluoksetin 20 mg kullanmıştım. Bu durum Dış Kaynak Muvazzaf Subay alımlarında bana engel olur mu?

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