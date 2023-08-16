Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 12:40
Zam hesaplaması

Merhaba arkadaşlar Ocak zammı hesaplarına 8000 TL seyyanen eklenecek mi ?


alperen2300
Aday Memur
16 Ağustos 2023 13:10
yok eklenmeyecek 8000 de bizden alacaklar

Hatay31king
Aday Memur
16 Ağustos 2023 13:22
seyyanen zam olan 8 bin tl 2 aylık tı bundan sonra yatirilmayacak !

sadrainman
Müsteşar
16 Ağustos 2023 13:23

Niye dalga geçiyorsunuz kök maaş olayı dillendiriliyor


yusuf1453
Memur
16 Ağustos 2023 14:29
çıkan kanun maddesi 8000 lira zam demiyor 15935 katsayı diyor o yüzden memur maaş katsayısı gelen her zam 8000 lirayıda yukarı çıkaracak

Karizmaunl
Şef
16 Ağustos 2023 14:35

ne 8000 miş. Seyyanenciler bile her zam gelişinde artacağı yönünde şüpheli :)

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirAdam Olana Çok Bile; Gayet Makul ve Mantıklı Bir Zam Oranı...Kurunun Yanında Yaş da Yanar .Hükümetin memura zam teklifi kaç olur? 2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemursen üyeleri..Zam hakkında acilKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

tuzbiber stand-up 2 Azize Tekla 1 ikinci el otomobil 2 tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 2 Her şeye kulp bulma hastalığı 1 bit pazarı 1 Zerengökçe 17 yozgat 3 nikolai aleksandrovich kozyrev 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 2

Son Haberler

İstanbul'da ev sahipleri yıllık kirayı peşin istemeye başladıTrendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli olduAkrebin soktuğu bebek yoğun bakıma alındıAnkara Emniyeti'nde görevli polis memuru kalp krizi sonucu vefat ettiİstanbul'da deprem riski bulunan tüm okullar boşaltıldı

Editörün Seçimi

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Memursen üyeleri..Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?