Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 12:57
Milli Eğitim Bakanlığının Aldığı Radikal Kararlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarının yeniden getirileceğini, son sınıflardaki devamsızlık affını kaldırılacağını ve açık liselere gidişin yolunun kapatılacağını açıkladı. Okul ve Sınıf disiplinini sağlama açısından önemli ve olumlu kararlar. Okul ve sınıf disiplinini bozan öğrencilere de ağır caydırıcı kararlar alınıp Okullara akıllı telefon yasağı da getirilmelidir.


muallim_34
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 13:18

Isteyen acikogretime gidebilmeli..

Herkes sinav için gitmiyor..Lisedeki öğrencilerin disiplinsiz uygunsuz davranışlarını görmek istemeyenler de gidiyor..

Acikogretime gideni engellemekle sorun çözülmüyor..

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