Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 13:08
Deprem bölgesinden atama takvimi dışında nasıl geldi?

matematik öğretmeni biri Gaziantep ten Aydına atandı diye duyum aldım. mazeret değil, il dışı değil peki nasıl? 3 hafta önce gelmiş. işin peşindeyim bakalım nasıl oldu? umarım yanlış bilgidir

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