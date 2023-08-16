Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 13:16
BES YARDIM
Değerli arkadaşlar, bireysel emekliliğe dahil oldum. Ama Tl altın fon vs hiç anlamam. Neye endekslemeliyim yatırımımı

Özer5336
Şef
16 Ağustos 2023 13:21
%50 hisse senedi, %30 altin, %20 agresif buyume parab ucar ilerde.
Toplam 1 mesaj

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