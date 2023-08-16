KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 13:25
Dışişleri Bk Konsolosluk Ve İhtisas Memurluğu

Arkadaşlar merhaba konsolosluk ve ihtisas memurluğu hakkında bilgisi olan var mı yeni başlayan maaşı ve yapılan iş görev yerleri olarak bilgi verebilecek biri yardımcı olabilirse çok iyi olur

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