Toplu sözleşme= Enflasyon farkı

Kaç yıldır yapilan toplu sözleşmelerden enflasyon üzeri tek kuruş fark alamadık. Son 8000 TL yi katmiyorum çünkü muhalefetin en düşük memur maaşı vaadi olmasaydı mevcut maaslarimiz şu an 8000 TL daha az olucakti. Biz her toplu sözleşmede enflasyon oraninda artış alacaksak niye 2 yılda 1 toplu sözleşme yapılıp insanları bir beklentiye söylüyorsunuz. Hükümetin 2024 resmi enflasyon beklentisinin %33 olduğu bir dönemde 2024 yili için önerdiği Enflasyon altinda zam önerisi tam bir komedi. Daha önce de yazmıştım son 20 yılın en kötü toplu sözleşmesi olucak diye, vaad edilenler ortada. Ama haktır bize daha da beter olucaz.onumuzde 5 yil genel seçim yok,haliyle kimseye minnet edicek bir durumu da yok işveren tarafının. Emeği geçen herkese teşekkürler, zor günler geçti daha zor gunler bizleri bekliyor. Beter olalım çünkü hakettik.

Kaç yıldır yapilan toplu sözleşmelerden enflasyon üzeri tek kuruş fark alamadık. Son 8000 TL yi katmiyorum çünkü muhalefetin en düşük memur maaşı vaadi olmasaydı mevcut maaslarimiz şu an 8000 TL daha az olucakti. Biz her toplu sözleşmede enflasyon oraninda artış alacaksak niye 2 yılda 1 toplu sözleşme yapılıp insanları bir beklentiye söylüyorsunuz. Hükümetin 2024 resmi enflasyon beklentisinin %33 olduğu bir dönemde 2024 yili için önerdiği Enflasyon altinda zam önerisi tam bir komedi. Daha önce de yazmıştım son 20 yılın en kötü toplu sözleşmesi olucak diye, vaad edilenler ortada. Ama haktır bize daha da beter olucaz.onumuzde 5 yil genel seçim yok,haliyle kimseye minnet edicek bir durumu da yok işveren tarafının. Emeği geçen herkese teşekkürler, zor günler geçti daha zor gunler bizleri bekliyor. Beter olalım çünkü hakettik.