Liselerde Sınıfta Kalma Geri Geldi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"Öğretmen arkadaşlarımız özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" dedi.

Bence eğitim bir nebze de olsa daha iyi seviyeye çıkacaktır. Herkese hayırlı olsun. Öğrencilerin öğretmenlere daha saygılı olması dileği ile...