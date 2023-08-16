Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 13:42
Liselerde Sınıfta Kalma Geri Geldi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"Öğretmen arkadaşlarımız özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" dedi.

Bence eğitim bir nebze de olsa daha iyi seviyeye çıkacaktır. Herkese hayırlı olsun. Öğrencilerin öğretmenlere daha saygılı olması dileği ile...


emelkoca
Şef
16 Ağustos 2023 13:46

Geldi de sınıf geçme yönetmeliği mi değişti, eğer öyleyse güncellenmiş yönetmelik maddeleri incelenir, ona göre işlevselliği tartışılır. Yoksa halihazırdaki yönetmelik ile sınıfta kalmak, sınıfı geçmekten daha zor.


Millennium
Şef
16 Ağustos 2023 13:48

Sınıf tekrarını yanı sıra acilen disiplin yönetmeliğin güncellenmesi gerek. Öğrencinin karşısındaki iki eli önünde büklüm büklüm duran öğretmen durumuna geldik. Çocuğa sen diye hitap etse suç olacağız neredeyse. Ama öğrenci deftersiz kitapsız çantasız okula gelebilir, cebinde telefonu ile şarj cihazı ile okulu WiFi li İnternet kafe gibi kullanabilir, onun bu en doğal haklarına (!) engel olmaya kalkışırsanız akşamına sizi Cimere şikayet edebilir...


prf23
Aday Memur
16 Ağustos 2023 13:49

Haberin linki ve açıklamalar burada: https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/acik-liselere-gecis-zor


Millennium
Şef
16 Ağustos 2023 13:51

Ha bir de 10 dersten kalıp 5 tane meslek dersine asılıp iyi not alan öğrenci hala elini kolu sallaya geçebiliyor, hatta kültür dersi öğretmenin karşısına geçip "hoca ben senin dersinden 0 alsam da geçiyorum" diyecek kadar küstah olabiliyorsa ne anlamışım ben sınıf tekrarından...


prf23
Aday Memur
16 Ağustos 2023 13:53

Haberin doğru linki:

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bakan-tekin-duyurdu-liselere-sinif-tekrari-geliyor-42315842


prf23
Aday Memur
16 Ağustos 2023 13:57

Bence bizim eğitim sistemimiz Finlandiya Modeli tarzında olmamalı. Yeterince disiplin içeren Uzak Doğu Modeli olmalı. Uzak Doğulular bütün bilim olimpiyatlarında birinci oluyorlar. Bizim öğrencilerimiz derste öğretmeni darlamanın, o emktar kişi ile dalga geçmenin peşindeler. Bu değişmedikçe sağlıklı bir eğitim olmaz.

Eğitim ortamının düzenlenmesi eğitim ve öğretimin birinci şartıdır.


tabibülhayvanat
Aday Memur
16 Ağustos 2023 14:05

Liselerde sorun sınıfta kalmanın olmaması değil ki. Zaten sınıfta kalma vardı değişen nedir? Asıl mesele disiplin yönetmeliğinin bence yetersizliği. Çocuk ne yaparsa yapsın ciddi bir ceza almayacağını bilince disiplin olmuyor. Ha şunu da demiyorum öğrenci koyun gibi hareket etsin, düşünmesin bir hareket için komut beklesin. Yada en ufak bir şey için okuldan atalım hayatını karartalım. Ama ders dinlemeyen, öğretmen ve arkadaşlarına küfür eden, hakaret, saygısızlık tehdit zorbalık karşısında da gerekli cezayı almalı. Böyleleri 1 -2 tane zaten diğerleri de onlara göre şekilleniyor maalesef.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 14:07

Sınıfta kalma zaten vardı. İcra ettiğiniz meslekten haberiniz olsun.


prf23
Aday Memur
16 Ağustos 2023 14:19

sınıfta kalma olayı birkaç yıldır sağlık, deprem vs. gibi nedenlerle istenilen biçimde uygulanamıyordu. devamsızlık sebebiyle bırakılanlar olurken türk dili ve edebiyatı geçemeyenler de üst sınıfa geçmede problem yaşıyordu.

Evlenmek Gerek, 1 saat önce

Sınıfta kalma zaten vardı. İcra ettiğiniz meslekten haberiniz olsun.


hsnsylk
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 14:41

zaten sınıfta kalmak var fakat not ile kalmak imkansıza yakın, yönetmelik güncellenmeli sınıf geçmek zorlaştırılmalı.

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