Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 13:48
Gys sonuca itiraz dilekçesi

Ben sonuca itiraz ettim. Ne zaman sonuçlanır. Nereden öğreneceğiz.


Karizmaunl
Şef
16 Ağustos 2023 13:56

GYS'den kastın ne


Kara6167
Aday Memur
16 Ağustos 2023 13:57

Meb görevde yükselme sınavı

Karizmaunl, 1 saat önce

GYS'den kastın ne


Karizmaunl
Şef
16 Ağustos 2023 14:22

Sınavı MEB'in hangi birimi yaptıysa oraya sorman gerekli

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