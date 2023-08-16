Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 13:49
Gys hakkında

Ben sonuca itiraz ettim. Ne zaman sonuçlanır. Nereden öğreneceğiz.


hakan zeytinci
Aday Memur
16 Ağustos 2023 14:34

25 ine kadar sonuçlanacak itirazlar.kılavuzda yazıyor

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