Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


16 Ağustos 2023 14:01
tofas mı yoksa tupras mı

10-15 yıl uzun vadeli bir yatırım planı yapmak istiyorum.....düzenli olarak alım yapacağım....tofas mı yoksa tupras mı daha mantıklı olur sizce ?

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