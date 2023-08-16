Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


16 Ağustos 2023 14:03
eski kiracıydım şimdi beni evden çıkartıyorlar mahkeme kararıyla

2500 liraya oturuyordum 10 senelik kiracıydım....bugün itibariyle mahkeme kararıyla çıkarttılar ortada kaldım....yer bakıyorum 15 bin den aşağı yer yok ...benim maaşım 21629 lira hizmetli memurum....ben o kirayı verdiğimde bana nasıl para kalcak bilemiyorum....hükümetten maaşların en az 40 bin olmasını istiyorum....kartal da bir ekmek 8 lira ....adliyede yemek 40 lira ...sigara da içiyorum....ayrıyetten çay da içiyorum...günlük harcamam 150 lira ....bekarım üstelik tamam birikmiş param var ama onuda harcadın mı geriye birşey kalmıyor hükümetten maaşları en az 40 bin yapmalarını biizde düz memur yapmalarını istiyorum....rahatlamam lazım ...15 bin kirayı göze alıcam artık babamın yanına gidip kalamam bu yaşta yaşım olmuş 40 ...

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