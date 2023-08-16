Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 14:06
İlişik kesme süresi

Merhaba meslektaşlarım.

04 Ağustos'ta İl dışı tayinimiz çıktı. Ne zamana kadar ilişik kesmemiz gerekir. 15 gün süre söylentileri var. Böyle durumda en geç 19.08.2023 te ilişik kesmemiz gerekir. Halbuki eş durumunun sonuçlanmasını bekliyorum. Eş durumu 23 Ağustosta belli olacak. Bilgisi olan açıklarsa sevinirim.


koknar52
Şef
16 Ağustos 2023 14:36

Atama kararnameniz size tebliğ edildikten sonra 15 gün


Mustafa1402
16 Ağustos 2023 15:13

Hocam emin misiniz? 1 Eylül e kadar diyenlerde var.

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