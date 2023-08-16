Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 14:37
Meslekte ilerlemek

Komiser yardımcılığı sınavına gireceğim denemeler çok iyi

Ayrıca dışardan ikinci üniversite okumak dil öğrenmek istiyorum

Sağlam bir cv için neler önerirsiniz kişisel gelişim ve polislikte ilerisi için bana+ değer katacak


Android60
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 14:44

Sağlam tanıdıgın yoksa boşuna vaktini zamanını harcama istersenn 100 al olmaz

Toplam 1 mesaj

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