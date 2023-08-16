Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 15:12
Ek İş Tavsiyesi - Kuryelik

Merhaba arkadaşlar ek iş tavsiyeniz var mı, aklımda kuryelik var, dün bir arkadaşımla görüştüm mesai sonrası ve hafta sonları bir akrabasının yemeksepeti hesabı üzerinden dağıtıma çıkıyor günlük 500-1000 arası getiriyor dedi. Bayan olarak zorlar ama ev geçindirmek kolay değil sizin önerileriniz var mı?


Karizmaunl
Şef
16 Ağustos 2023 15:19

Kuryelik mesleğinde sipariş sahipleri sizi çok üzer. Kurumsal bir firma da part time iş bakın.


murat_326
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 15:26

Kkuryeligi resmi olarak yapacaksan sıkıntı olur memur için


samet.by
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 15:27

aslında çok güzel işler var ama biraz birikim ve bilmek gerekiyor. video edit işleri güzel kazandırıyor. her geçen zaman edit işlerinde daha da kendinizi geliştirirseniz memurluğu hobi olarak yapacak hale gelirsiniz. :) kazancınız iyi olur demek istedim. bu iş için güçlü bir laptop veya masaüstü bilgisayar lazım. macOS işletim sistemler bu işler için ideal ve uzun ömürlü.


sevtap45
16 Ağustos 2023 15:55

sağolun samet bey, hangi platformlarda bu işi araştırabilirim? Evden video edit yapabilirim aslında öğrenip, ama kuryeliğin ücreti her perşembe yatıyor, bir başkasının hesabını kullanıp yapabiliyormuşuz..

samet.by, 2 saat önce

aslında çok güzel işler var ama biraz birikim ve bilmek gerekiyor. video edit işleri güzel kazandırıyor. her geçen zaman edit işlerinde daha da kendinizi geliştirirseniz memurluğu hobi olarak yapacak hale gelirsiniz. :) kazancınız iyi olur demek istedim. bu iş için güçlü bir laptop veya masaüstü bilgisayar lazım. macOS işletim sistemler bu işler için ideal ve uzun ömürlü.


2ven
Aday Memur
16 Ağustos 2023 15:57

düğün garsonluğunda fena para yok, şuan 400 lira civarında yevmiye, ayda 10 düğüne gitsen 4bin yapar


samet.by
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 16:21

bu iş biraz sabır isteyen bir iş. kendinizi geliştirmeniz ve tanıtmanız gerekiyor. bionluk gibi siteler var. kuryelik hiç tavsiye etmem, Allah korusun kazaya karışmanız durumunda başınız çok ağrır.

sevtap45, 2 saat önce

sağolun samet bey, hangi platformlarda bu işi araştırabilirim? Evden video edit yapabilirim aslında öğrenip, ama kuryeliğin ücreti her perşembe yatıyor, bir başkasının hesabını kullanıp yapabiliyormuşuz..

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