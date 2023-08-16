Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 15:23
Vardiyalı personelin izin kullanımı

Vardiyalı olarak çalıştığımız cezaevinde, önceden 2 gün izin alabiliyorduk son zamanda idare 3 gün izin yazacaksınız diye baskı kuruyor yaptığı şey yasal mı mobing mi. Bunu yapmaya hakları var mı?

Çok Yazılan Konular

Görevde Yükselme ( İdare Memuru )Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiModern Köle: zabıt katibiKadroya Geçen Z.Katibi Tekrar Açıktan Memur Olarak Atanabilir Mi ?Geçici görevlendirme hakkındaGeçinmek ya da Geçinememek işte bütün mesele bu...Cezaevi katibi tayinAdliye de bilgisayar teknisyeni olarak kalmak mi yoksa öğretmen olarak atanmak mi (atandım)3 ay uzatılmışYeni açılacak cezaevleri

Sözlük

gurur yapmak 2 Memurlar net üyelerinin yaş ortalaması 10 ekşi sözlük 2 günde 2 kez şarj olan telefon 2 Türk insanın geliri ile alakasız cep telefonu,araba,ev merakının 4 nikolai aleksandrovich kozyrev 1 derince limanı buğday siloları 1 Zerengökçe 20 Yaşayamamak 3 tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 2

Son Haberler

Denizde boğularak hayatını kaybeden Sakıp Özberk'e veda edildiKadın polis memuru kansere yenik düştüGörev başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybettiİSKİ'den 'su tasarrufu' önerileriCem Küçük'ten emekli maaşı hesabı! En az 15 bin TL olmalı

Editörün Seçimi

Hükümetin teklifi çok çok düşük. Memursen üyeleri..Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?