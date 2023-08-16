İDDAA OYNAMAK MEMURLUĞA ENGEL Mİ ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu konuda açık bir hüküm olmamakla birlikte kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak uyarma cezası gerektiren devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak (m.125/A/e); kınama cezası gerektiren hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak (m.125/B/d) ve aylıktan kesme cezası gerektiren hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak (m.125/C/I) kapsamında değerlendirilebilir.

Bunlara ek olarak kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak aynı zamanda ceza hukuku kapsamında suç olduğu için bu suçtan dolayı alınacak bir mahkumiyet hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 98 maddeleri gereğince memurluğun sona ermesi sonucunu doğurabilecektir. Diğer taraftan, kişinin kumara düşkün olup olmadığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına ve buna başlı olarak kamu görevine atanmamaya ya da ilişiğin kesilmesine neden olabilir.