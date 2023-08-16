Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 15:40
İDDAA OYNAMAK MEMURLUĞA ENGEL Mİ ?

İDDAA OYNAMAK MEMURLUĞA ZARAR VERİR Mİ ?


olsaolurmu
Aday Memur
16 Ağustos 2023 15:59

yasa dışı bahis sitelerinden oynayıp ceza yemediyseniz sorun yok


Karizmaunl
Şef
16 Ağustos 2023 16:15

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu konuda açık bir hüküm olmamakla birlikte kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak uyarma cezası gerektiren devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak (m.125/A/e); kınama cezası gerektiren hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak (m.125/B/d) ve aylıktan kesme cezası gerektiren hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak (m.125/C/I) kapsamında değerlendirilebilir.

Bunlara ek olarak kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak aynı zamanda ceza hukuku kapsamında suç olduğu için bu suçtan dolayı alınacak bir mahkumiyet hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ve 98 maddeleri gereğince memurluğun sona ermesi sonucunu doğurabilecektir. Diğer taraftan, kişinin kumara düşkün olup olmadığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına ve buna başlı olarak kamu görevine atanmamaya ya da ilişiğin kesilmesine neden olabilir.


samet.by
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 16:22

yakalanmadığınız sürece sorun olmaz.


Qovboypolis01
Şef
16 Ağustos 2023 16:25

Yasal idda oynamak memurluğa engel değil.


matem90
Şef
16 Ağustos 2023 16:47

memuriyeti bilmem ama hayarındaki mutluluğa büyük bir engel kardeş


debug
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 17:21

Yasal bahis oynuyorsan bi sıkıntı olmaz. (Tabi bahis yüzünden icralık dosyaların olur vs o zaman yine KINAMA cezası alabilirsin)

Yasa dışı bahis içinse

657 sayılı kanun madde 125 A fıkrası e bendi

UYARMA CEZASI

Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

657 sayılı kanun madde 125 B fıkrası d bendi

KINAMA CEZASI

Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

maksimum bu yukarıdakiler olur. bunun dışında bir şey olmaz. yasa dışı bahisin tck'da hapis cezası yok yalnızca idari para cezası var. o yüzden aylıktan kesme ya da atılma söz konusu olmaz. aylıktan kesme ise görev içerisinde bir suç işlemen üzerine verilir.


İbrahim5506
Memur
16 Ağustos 2023 17:30
Tutturdugun sürece sorun yok dostum
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