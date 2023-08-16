Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


16 Ağustos 2023 15:47
TEKNİKER MEMUR MÜHENDİSLİK BİTİRİRSE

Arkadaşlar bir kamu kurumunda tekniker kadrosunda çalışmaktayım kadro derecem 7/3 mühendislik bitirdim ve kurumuma ibraz ettim acaba kadro derecem ne olucak ?

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