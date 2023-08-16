Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Ağustos 2023 16:04
deprem görevlendirme AFAD ücreti
Arkadaşlar deprem bölgesine gidip AFAD ücretini alan var mı İsim aldılar ay geçti kaldı öyle

Android60
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 16:19

Geçenlerde yattı. Biraz geç yatıyor


bosporus06
Aday Memur
16 Ağustos 2023 16:48
Tunceli bugün yattı 1022 TL .adıyaman 10.04.2023-25.04.2023 tarihleri arası
Toplam 2 mesaj

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