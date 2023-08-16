Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurum

Az önce bu kiracı işi için avukatla yüz yüze görüştüm!! Adamın dediği aynen şu : "Hocam hiçbir şey yapamazsınız!!" Meğer kendisi de kiracıymış ve ev sahibinin 10 bin liralık evinde 2 bin liraya oturmaya devam ediyormuş!! Peki dedim bu nasıl adalet, nasıl hukuk!?

Hukukun seni de beni de eşit gözetmesi gerekmez mi!?

Memleketin çivisi çıkmış! Avukat bile ev sahibine bunu yapıyorsa bizi hangi hukuk ve kim koruyacak!!

Ev sahibi arkadaşlara önerim şu: Bundan sonra evinizi kiraya verirken kesinlikle iyi bir emlâkçıdan verin ve mutlaka tahliye sözleşmesi yapın!! Kimsenin gözünün yaşına bakmayın! Bugün göz yumduklarınız yarın size göz açtırmayacak olanlardır! Yuhh olsun bee, yuhhh!