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16 Ağustos 2023 16:10
Kiracım evden çıkmıyor, çok mağdurum

Arkadaşlar kiracım evden çıkmıyor, zam yapmıyor, mahkemeye ver öyle çıkar diyor, birde telefonu yüzüme kapatıyor, arabuluculuk nasıl olacak , nereye başvuracağız bilen var mı? Çünkü mahkeme çok geç gün veriyormuş, aynı durumda olanlar arabuluculuk konusunda bilgisi olan varsa yazar mısınız


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 16:14

Ev sahibini koruyan yasa çıkmalı, evimin tapusunu almış gibi davranıyor kiracı, sesimiz duyulmalı, ev sahibi mağduriyeti yaşanıyor kimse görmüyor, evime kendim taşınıcam, kiracı çıkmıyor


zefur2015
Aday Memur
16 Ağustos 2023 16:19

Allah yardımcınız olsun biz daha kötü durumdayiz depremde evimiz yıkıldı eşim işsiz kaldı başka bir ilde evimiz var 5 aydır çıkmasını bekliyoruz evsiziz önce devlet yurdunda kaldık şimdi devlet yurdundan da çıkardılar geçici bir yerde kalıyoruz gerçekten zor durumdayız.Kendisi iki maaşlı yüksek memur evde 4bine oturuyor ben ev tutsam 15 bin TL kafayı yiyeceğiz gerçekten Kiracı magduruyum. Allah insaf merhamet versin umarım benim yaşadığımdan daha beterini yaşamadan ölmezler.


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 16:26

Allah sizin de yardımcınız olsun, yaşamayan anlamıyor, ev sahibi rezil oldu

zefur2015, 1 saat önce

Allah yardımcınız olsun biz daha kötü durumdayiz depremde evimiz yıkıldı eşim işsiz kaldı başka bir ilde evimiz var 5 aydır çıkmasını bekliyoruz evsiziz önce devlet yurdunda kaldık şimdi devlet yurdundan da çıkardılar geçici bir yerde kalıyoruz gerçekten zor durumdayız.Kendisi iki maaşlı yüksek memur evde 4bine oturuyor ben ev tutsam 15 bin TL kafayı yiyeceğiz gerçekten Kiracı magduruyum. Allah insaf merhamet versin umarım benim yaşadığımdan daha beterini yaşamadan ölmezler.


zefur2015
Aday Memur
16 Ağustos 2023 16:30

Hocam arabuluculuk yasası 1 eylül de devreye giriyor.yasal vaktinde ihtarname çekip kendiniz oturacağınizi belirtti iseniz Eylül'de arabulucu bulup ihtiyacının gerçekse mahkeme gibi karar verebiliyor


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 16:36

Nerden nasıl bulunuyor arabulucu? Hiç bilmiyorum, kendisi oturacak olan yakını oturacak olan ev sahibinden mahkeme arabulucu şartı istenmemeli, zaten başkasına kiraya verirse ceza versinler ama bunun için kaç yıl bekleyeceğiz böyle mağduriyet olur mu?


zefur2015
Aday Memur
16 Ağustos 2023 16:39

Katılıyorum hocam kendi oturacak kişiyi mahkeme ile ugrastirmamalilar ancak ben biraz araştırdım arabulucu kararı mahkeme kararı yerine geçiyor eğer ihtiyaç samimi ise mahkeme ile uğrasmiyorsunuz

Pelinin, 1 saat önce

Nerden nasıl bulunuyor arabulucu? Hiç bilmiyorum, kendisi oturacak olan yakını oturacak olan ev sahibinden mahkeme arabulucu şartı istenmemeli, zaten başkasına kiraya verirse ceza versinler ama bunun için kaç yıl bekleyeceğiz böyle mağduriyet olur mu?


Yondaimeminato
Şube Müdürü
16 Ağustos 2023 16:40

Tapu kadastroya gidip tapuyu kiracının üstüne yapın hocam. Ev sahibi o anlı şanlı kiracısı otursun diye satın aldı evi. Ev sahibinin ne haddine evin değerinde kira istemek .Kiracılar 1-2 bin tl versinler yeter !? Ne de olsa ev sahiplerine para gökten yağıyor.

Pelinin, 2 saat önce

Ev sahibini koruyan yasa çıkmalı, evimin tapusunu almış gibi davranıyor kiracı, sesimiz duyulmalı, ev sahibi mağduriyeti yaşanıyor kimse görmüyor, evime kendim taşınıcam, kiracı çıkmıyor


Kagiş
Müsteşar
16 Ağustos 2023 16:41

Az önce bu kiracı işi için avukatla yüz yüze görüştüm!! Adamın dediği aynen şu : "Hocam hiçbir şey yapamazsınız!!" Meğer kendisi de kiracıymış ve ev sahibinin 10 bin liralık evinde 2 bin liraya oturmaya devam ediyormuş!! Peki dedim bu nasıl adalet, nasıl hukuk!?

Hukukun seni de beni de eşit gözetmesi gerekmez mi!?

Memleketin çivisi çıkmış! Avukat bile ev sahibine bunu yapıyorsa bizi hangi hukuk ve kim koruyacak!!

Ev sahibi arkadaşlara önerim şu: Bundan sonra evinizi kiraya verirken kesinlikle iyi bir emlâkçıdan verin ve mutlaka tahliye sözleşmesi yapın!! Kimsenin gözünün yaşına bakmayın! Bugün göz yumduklarınız yarın size göz açtırmayacak olanlardır! Yuhh olsun bee, yuhhh!


matemkogr
Memur
16 Ağustos 2023 16:49

Hocam evinize kendinizin taşınacağınızı belirten bir tebligat gönderin resmi yollarla ve yasal sürede boşaltmazsa tahliye ettirin. Ama tahliye sonrasında kendiniz oturmazsanız ve tekrar kiraya verirseniz ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Pelinin, 2 saat önce

Ev sahibini koruyan yasa çıkmalı, evimin tapusunu almış gibi davranıyor kiracı, sesimiz duyulmalı, ev sahibi mağduriyeti yaşanıyor kimse görmüyor, evime kendim taşınıcam, kiracı çıkmıyor


Dahihoca
Aday Memur
16 Ağustos 2023 16:57

Kiracının 5 yıldan fazla oturuyorsa kira tespit davası açılabilir

Evin bulunduğu yerde eviniz yok ise oturma amaçlı çıkartabilirsiniz

Birinci derece yakınınız oğlunuz anneniz babanız oturacaksa cikartabilirsiniz ama bunlar da evi tekrar kiraya veremezsiniz

Kiracı 10 yıldır oturuyorsa gerekçe göstermeden çıkartabilirsiniz 3 ay önceden haber ederek

Kirayı bankaya düzenli yatirmiyorsa çıkartabilirsiniz

PEKİ KİRACİ ne yapabilir kira gelirlerinin yıllık 24000 TL den fazlası vergiye tabidir

Ev sahibi maliyeye beyanname vermek zorun da

Elindeki kontrat ile vergi dairesine şikayet eder vergi kaçırıyor derse

Ev sahibine de yüklü vergi cezası gelir


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 17:01

Kendim oturucam hocam

matemkogr, 58 dk. önce

Hocam evinize kendinizin taşınacağınızı belirten bir tebligat gönderin resmi yollarla ve yasal sürede boşaltmazsa tahliye ettirin. Ama tahliye sonrasında kendiniz oturmazsanız ve tekrar kiraya verirseniz ağır yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 17:03

Kira beyanımı düzenli yapıyorum her yıl

Dahihoca, 50 dk. önce

Kiracının 5 yıldan fazla oturuyorsa kira tespit davası açılabilir

Evin bulunduğu yerde eviniz yok ise oturma amaçlı çıkartabilirsiniz

Birinci derece yakınınız oğlunuz anneniz babanız oturacaksa cikartabilirsiniz ama bunlar da evi tekrar kiraya veremezsiniz

Kiracı 10 yıldır oturuyorsa gerekçe göstermeden çıkartabilirsiniz 3 ay önceden haber ederek

Kirayı bankaya düzenli yatirmiyorsa çıkartabilirsiniz

PEKİ KİRACİ ne yapabilir kira gelirlerinin yıllık 24000 TL den fazlası vergiye tabidir

Ev sahibi maliyeye beyanname vermek zorun da

Elindeki kontrat ile vergi dairesine şikayet eder vergi kaçırıyor derse

Ev sahibine de yüklü vergi cezası gelir


moideen
Daire Başkanı
16 Ağustos 2023 17:04

Satın kurtulun hocam.

Pelinin, 1 saat önce

Allah sizin de yardımcınız olsun, yaşamayan anlamıyor, ev sahibi rezil oldu


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 17:07

Hocam artık içinde kiracı olan evi de kimse almıyor

moideen, 43 dk. önce

Satın kurtulun hocam.


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 17:14

Daha iyi ifade edilemezdi, evi kiracım için alıp borca girmişim

Yondaimeminato, 1 saat önce

Tapu kadastroya gidip tapuyu kiracının üstüne yapın hocam. Ev sahibi o anlı şanlı kiracısı otursun diye satın aldı evi. Ev sahibinin ne haddine evin değerinde kira istemek .Kiracılar 1-2 bin tl versinler yeter !? Ne de olsa ev sahiplerine para gökten yağıyor.


Dahihoca
Aday Memur
16 Ağustos 2023 17:15

Kendin oturacak isen noterden tebligat yapın oturacağım diye ama kirada olan evin bulunduğu yerde üzerinize veya eşin üzerin de başka ev olmayacak çıkmaz ise tahliye davası açılır çıkartılır ama kendim oturacağım dediğiniz için bir yıl kiraya veremezsiniz verirseniz çıkan kiracının bir yıllık kirasını ve taşınma masrafını odersiniz


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 17:18

Hocam zaten bunları biliyorum, sorun şu, mahkeme 2 yıl sonraya gün veriyor

Dahihoca, 32 dk. önce

Kendin oturacak isen noterden tebligat yapın oturacağım diye ama kirada olan evin bulunduğu yerde üzerinize veya eşin üzerin de başka ev olmayacak çıkmaz ise tahliye davası açılır çıkartılır ama kendim oturacağım dediğiniz için bir yıl kiraya veremezsiniz verirseniz çıkan kiracının bir yıllık kirasını ve taşınma masrafını odersiniz


Tlghca
Memur
16 Ağustos 2023 17:24

Sayın hocam öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Hükümetin bu adilane olmayan hukuki dayanaktaktan yoksun bu uygulama sebebiyle birçok kişi siz gibi mağdur. Özellikle yasal hak arama mücadelenizin de bilinçli olarak uzatılması nedeiyle mağduriyetler katlanarak artıyor. Hakkınıxı doğru şekilde arayablmek için mutlaka noterden kira sözleşme süreniz bitmeden ihbarname çekmeniz gerekir. Bu ihbarnameyi kira kpntratı bitişinden en az 15 gün önce mutlaka çekin. Aksi halde en iyi avukat dahi bir sonuç alamaz. Noterden çekilen ihbarname eline ulaştıktan sonra benim haberim yoktu bilgim yoktu diyemez ve ihbara doğru şekilde dönüş yapmazsa mahkemede ben kendisine söyledim diyemez. Evet...mahkeme uzun sürüyor ama mutlaka önce talebinizi yasal olarak kiracıya bildirin.

Pelinin, 2 saat önce

Ev sahibini koruyan yasa çıkmalı, evimin tapusunu almış gibi davranıyor kiracı, sesimiz duyulmalı, ev sahibi mağduriyeti yaşanıyor kimse görmüyor, evime kendim taşınıcam, kiracı çıkmıyor


Pelinin
Genel Müdür
16 Ağustos 2023 17:28

Ben ihbar çektim ama bana bi dönüş yapmadı ne demesi gerekiyordu? Bilgim yoktu o konudan

Tlghca, 23 dk. önce

Sayın hocam öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Hükümetin bu adilane olmayan hukuki dayanaktaktan yoksun bu uygulama sebebiyle birçok kişi siz gibi mağdur. Özellikle yasal hak arama mücadelenizin de bilinçli olarak uzatılması nedeiyle mağduriyetler katlanarak artıyor. Hakkınıxı doğru şekilde arayablmek için mutlaka noterden kira sözleşme süreniz bitmeden ihbarname çekmeniz gerekir. Bu ihbarnameyi kira kpntratı bitişinden en az 15 gün önce mutlaka çekin. Aksi halde en iyi avukat dahi bir sonuç alamaz. Noterden çekilen ihbarname eline ulaştıktan sonra benim haberim yoktu bilgim yoktu diyemez ve ihbara doğru şekilde dönüş yapmazsa mahkemede ben kendisine söyledim diyemez. Evet...mahkeme uzun sürüyor ama mutlaka önce talebinizi yasal olarak kiracıya bildirin.


zefur2015
Aday Memur
16 Ağustos 2023 17:31

Sözleşmeden en az üç ay önce ihtarname çekilmeli

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