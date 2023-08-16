Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 16:13
Köy kasaba ilçelerin eğitim seviyesini dusurenler

Köy kasaba küçük ilçelerde eğitim kalitesinin yükselmesi için

Buranın yerli idareci ve öğretmenleri buralar da görev yapmalılar görev yerleri degistirilmelidir

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