KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Ağustos 2023 16:55
güvenlik soruşturması sonrası?

Merhaba arkadaşlar merkezi atamayla göç idaresine atandım güvenlik soruşturmam erken bitse de yine de diğer adayların da soruşturmaları bittikten sonra toplu bi şekilde mi işe başlanıyor? Yoksa benimki bitip kuruma gönderildikten sonra direkt başlıyor muyum?

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