Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ağustos 2023 17:24
Deprem Bölgesi Fazla mesai sorunu
deprem bölgesinde adliyede çalışıyoruz resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre aylık 90 saatlik fazla mesai ödemesi yapılacak denildi 3 ay oldu listeler verildi herhangi bir ödeme yapılmadı mutemete soruyoruz AFAD diyor afaddan ses yok yine mağdur olan biz olduk her zamanki gibi

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