Deprem Bölgesi Fazla mesai sorunu

deprem bölgesinde adliyede çalışıyoruz resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre aylık 90 saatlik fazla mesai ödemesi yapılacak denildi 3 ay oldu listeler verildi herhangi bir ödeme yapılmadı mutemete soruyoruz AFAD diyor afaddan ses yok yine mağdur olan biz olduk her zamanki gibi

deprem bölgesinde adliyede çalışıyoruz resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre aylık 90 saatlik fazla mesai ödemesi yapılacak denildi 3 ay oldu listeler verildi herhangi bir ödeme yapılmadı mutemete soruyoruz AFAD diyor afaddan ses yok yine mağdur olan biz olduk her zamanki gibi