Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Ağustos 2023 17:56
Sağlık özrü

Merhaba sağlık özrü için başvuruda bulunacağım . Heyet raporumu aldım . Raporda belirtilen hastalığın tedavisinin görev yaptığı yerde mümkün olmadığa ilişkin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak belgeyi henüz almadım . 2. Mazerete yetişmek istiyorum . Bu belge hemen alınabilir bir belge mi beni oyalar mı ? Ona göre görevlendirme isteyeceğim .


eiffell
Aday Memur
16 Ağustos 2023 19:00

Hocam şöyle sadece tek bir ilçeden istiyorsanız onu 1 hafta gibi bir sürede çıkması muhtemel ama tüm


eiffell
Aday Memur
16 Ağustos 2023 19:01

Ama tüm il için istiyorsanız 10-15 gün sürebilir

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